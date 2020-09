SKY – Roma, passi in avanti per Milik: la situazione

Colpo di scena nella vicenda di mercato che ha come protagonista Arek Milik: in queste ore, infatti, si è ridotta la distanza tra la Roma e il Napoli. I giallorossi hanno presentato un’offerta di circa 25 milioni di euro così composta: 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Cifre che costituiscono una base d’intesa tra i due club.

A Milik, invece, sono stati offerti 5 milioni a stagione per 5 anni: tuttavia manca il sì del giocatore, che non ha (ancora) aperto al trasferimento. Un’eventuale apertura di Milik – da capire se avverrà nelle prossime ore – potrebbe far decollare l’operazione: con il Napoli ci sarebbe da perfezionare poi soltanto l’accordo sulla percentuale sulla futura rivendita, chiesta dal club azzurro. La riuscita dell’operazione Milik-Roma sbloccherebbe anche la vicenda Dzeko, che sarebbe libero di approdare alla Juventus.

