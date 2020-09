Walter De Maggio: “Il passaggio alla Roma di Milik è praticamente fatto”

A quanto pare il tormentone Milik, sta, finalmente, per terminare. Il noto conduttore della trasmissione radiofonica ” Radio Gol” Walter De Maggio, infatti, ieri, ha annunciato che la trattativa tra il club giallorosso ed il Napoli per la cessione di Arkadiusz Milik è praticamente conclusa. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi ci sarà la fumata bianca. Queste, nel dettaglio le parole del giornalista napoletano in merito alla faccenda:

“Milik si è oramai convinto ad accettare la destinazione Roma e quindi c’è stata la svolta. I due club stanno per definire l’affare sulla base di venticinque milioni di euro totali. Con il passaggio del centravanti polacco alla corte di Fonseca si sblocca anche l’affare che porta “Dzeko alla Juventus, condizione necessaria per liberare il posto per l’attaccante ormai ex azzurro. Non resta che attendere le novità che arriveranno a breve, tuttavia posso affermare tranquillamente che Milik in giallorosso è cosa fatta“.