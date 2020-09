Giuffredi: “Fiducioso per il rinnovo di Hysaj: ma deve arrivare prima del 5 ottobre. Koulibaly? Per me resta: non ci sono offerte concrete”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Cerco sempre di essere collaborativo. L’agente è il punto d’incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. Rinnovo Hysaj? C’è stato qualche passo in avanti, tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Avrà un ingaggio unico, casomai dovessimo raggiungere un accordo, che soddisferà il giocatore. Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre, successivamente non so più se si rinnova. Sono fiducioso, ma non dipende più da me, io ho fatto quello che potevo fare. Di Lorenzo centrale? Hysaj e Di Lorenzo sono molto preziosi per Gattuso, ti permettono di prendere un giocatore in meno per il reparto difensivo, Di Lorenzo può fare il centrale. È vero che Gattuso lo considera come 5° centrale. Veretout? Resta alla Roma. Il Napoli per fare un investimento come quello per Jordan, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per l’anno prossimo. Milik? Il Napoli ha fatto bene, altrimenti l’avrebbe perso a parametro 0. Ha fatto bene anche Milik, stare un anno fermo non gli avrebbe fatto bene. Essere a scadenza è un grosso problema per i giocatori. Progetto migliore tra Roma e Fiorentina? Ieri ho conosciuto Commisso per la prima volta, abbiamo parlato ed è un personaggio spettacolare. Pradè e Joe Barone sono persone di alto spessore. La Fiorentina, nel giro di qualche anno, sarà tra i primi quattro. Il Napoli, rispetto all’anno scorso, ha preso soltanto Osimhen, Petagna e Rrhamani: gli altri si sono rinforzati. Sono preoccupato per il Napoli, non credo che sarà una passeggiata il campionato di quest’anno. Secondo me hanno bisogno di completare la squadra con qualche giocatore di alto livello che possa elevare il contesto. Un acquisto non cambia il valore della squadra, il Napoli avrebbe bisogno di un altro paio di giocatori per avvicinarsi a Juve e Inter. Terzini sinistri? A Napoli resteranno Mario Rui e Ghoulam, anche Hysaj gioca a sinistra. Il Napoli rischia di fare un unico acquisto per un mercato bloccato dall’uscita di Koulibaly. Koulibaly resta? È un mio pensiero, per me sì. Siete sicuri che al Napoli sia mai arrivata un’offerta di 50-60 milioni? I sondaggi non servono a nulla nel calcio. Quando De Laurentiis ha voluto prendere Osimhen, non ha fatto sondaggi, ha chiamato il Lille. Una vera proposta non è mai arrivata. De Laurentiis è molto intelligente, sa in che condizioni verte l’economia nel calcio e che è giusto che Koulibaly cambi aria. L’anno scorso avevo Biraghi alla Fiorentina, non voleva stare lì ed è andato all’Inter, ma se non avesse avuto richieste, sarebbe dovuto rimanere lì. Ad oggi è contentissimo a Firenze. Parisi? In giornata firmeranno tutto, resta all’Empoli”.