L’AVVERSARIO – Il Napoli debutta a Parma nella prima giornata di Serie A

Domenica alle 12:30 inizia ufficilamente il campionato per il Napoli di Gattuso, che sarà impegnato allo stadio Tardini contro il Parma. Tante novità per Il club dei Ducali in questa stagione: prima coon l’arrivo di Fabio Liverani come nuovo allenatore e poi con l’acquisizione dall’Americato Kyle Krause.

I precedenti contro il Napoli – Sono 36 i precedenti tra le due squadre in massima serie, con 15 vittorie per il Napoli, 7 pareggi e 14 vittorie per il Parma. L’ultiomo trionfo azzurro al Tardini è datato 24 febbraio 2019 col risulta<to di 0-4. L’ultima vittoria invece dei Ducali nello scorso mese di luglio, risultato 2-1.

La formazione tipo del Parma – Con l’arrivo di Liverani sarà molto probabilente il nuovo modulo 4-3-1-2, con Sepe in porta, difesa a quattro con Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Pezzella, a centrocampo Kurtic, Brugman e Hernani, sulla trequarti Kucka alle spalle di Inglese e Cornelius.