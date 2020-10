Juventus-Napoli, si esprime il Cts: «La responsabilità sui calciatori contagiati è delle Asl»

Il Cts, Comitato tecnico-scientifico: «La responsabilità sui calciatori contagiati è delle Asl».

Poche righe. Ma nette. Il Cts – Comitato tecnico scientifico – chiarisce una volta e per sempre (ove mai ce ne fosse stato bisogno) di chi è la responsabilità per il contenimento del contagio. E la responsabilità è delle Asl. Poche parole ma chiarissime per il caso di Juventus-Napoli che la Lega Serie A sta trasformando in una farsa con la Juventus da sola in campo mentre il Napoli non è potuto partire perché bloccato dalla Asl Napoli 1 che ha messo in isolamento domiciliare i calciatori del Napoli.

