Calciomercato: Callejon firma un biennale con la Fiorentina

L’ex azzurro Josè Maria Callejon lascia Napoli ma non l’Italia; infatti lo spagnolo nell’ultimo giorno di mercato trova un accordo con la Fiorentina. Per lui un contratto biennale per sostituire il partente Chiesa, accasatosi alla Juventus. Callejon intervistato dalla stampa locale si è detto molto felice di essere un nuovo giocatore della squadra viola; ecco infatti le sue parole: “Sono contento della mia scelta, sono venuto a Firenze con tanta voglia di far bene, ora devo pensare ad entrare subito in forma campionato . per dare il mio contributo ottimale a questi colori. Restare ancora in Italia è importante sia per la mia famiglia che per me. Qualcuno ha detto che sono l’erede di Chiesa ma io sono Callejon, non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi”.