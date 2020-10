LA PARTITA – Benevento-Napoli 1-2, gli azzurri scacciano le streghe

Il Napoli vince al Vigorito contro il Benevento 2-1, nel primo tempo apre le marcature Roberto Insigne ma nella ripresa gli azzurri ribaltano il risultato con Lorenzo Insigne e Petagna.

PRIMO TEMPO

Al 18′ gol annullato ad Osimhen: Mario Rui dalla sinistra serve con un cross il nigeriano che segna, ma la posizione è in fuorigioco. Al 22′ Foulon spinge in area Lozano ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 30′ passa in vantaggio il Benevento con Roberto Che nsigne che viene servito da Lapadula. Al 40′ gran tiro a giro di Insigne da fuori area, ma Momtipò spedisce in angolo. Al 44′ Napoli vicino al vantaggio con Manolas, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo effettua un colpo di testa ma il pallone colpisce la traversa. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48′ altro gol annullato al Napoli, questa volta con Insigne che è in posizione irregolare. Al 60′ arriva il pareggio degli azzurri con Insigne che dalla distanza col sinistro spedisce il pallone in rete. Al 67′ arriva il raddoppio con Andrea Petagna, che viene servito meticolosamente da Politano. All’84’ pericoloso il Benevento con Maggio con un colpo di testa sul primo palo ma Mario Rui spedisce in calcio d’angolo. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Ad un minuto dalla fine calcio di punizione per il Benevento per un fallo di Politano su Letizia, sulla battuta ci arriva Meret e arriva il fischio finale.

IL TABELLINO

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (64′ Maggio); Dabo (64′ Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (77′ Di Serio), Caprari (53′ Tuia); Lapadula (64′ Sau). A disp: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Hetemaj, Tello, Viola. All.: Filippo Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (87′ Lobotka), Bakayoko (74′ Demme); Lozano (58′ Politano), Mertens (58′ Petagna), L. Insigne (88′ Ghoulam); Osimhen. A disp: Ospina, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj, Malcuit. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)

Reti: 30′ R. Insigne (B), 60′ L. Insigne (N), 67′ Petagna (N)

Ammoniti: Caprari, Foulon, Glik (B), Politano (N).

Mariano Potena