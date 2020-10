LA PARTITA – Real Sociedad-Napoli 0-1, grande prova degli azzurri in Spagna

Il Napoli vince in Spagna battenndo la Real Sociedad 1-0 con la rete di Matteo Politano, grande prestazione anche nella fase difensiva.

PRIMO TEMPO

Al 7′ minuto azzurri vicini al vantaggio con Insigne che si inserisce in area, salta un avversario e prova ed effettua il tiro con il destro, ma il pallone esce di poco fuori. Al 12′ Napoli ancora vicino al gol: Petagna serve in area Mario Rui che a tu per tu con il portiere sbaglia il pallonetto e il pallone sfiora il palo. Al 21′ problemi muscolari per Insigne costretto a fermarsi e ad uscire, al suo posto Lozano. Al 24′ ci prova la Real Sociedad: Gorosabel serve con un cross Merino che effettua un colpo di testa ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Successivamente la squadra spagnola continua ad attaccare ma il Napoli gestisce bene la fase difensiva. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Al 55′ passa in vantaggio il Napoli con Politano con una grande donvlusione dalla distanza, il pallone viene deviato da Sagnan e termina in rete. Al 65′ Real Sociedad pericolosa con Portu, ma c’è una grande parata di Ospina che spedisce il pallone in calcio d’angolo. All’85’ va a segno Osimhen di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mario Rui, ma l’arbitro annulla il gol in quanto il portoghese scivola e tocca due volte il pallone nella battuta. Al 90′ l’arbitro assegna quattro minuti di recupero; al 93′ espulso per doppia ammonizione Osimhen, che in un duello aereo sbraccia su Le Normand. Al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel (34′ st Barrenetxea), Aritz, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino (34′ st Zubimendi), Silva; Portu (22′ st Bautista), Isak (22′ st Willian Josè), Oyarzabal (43′ st Guridi). A disposizione: Moya, Aihen, Sagnan, Arambarri, Januzaj, Merquelanz, Lopez. Allenatore: Alguacil.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme (44′ st Ruiz), Bakayoko; Politano (16′ st Di Lorenzo), Lobotka (16′ st Mertens), Insigne (22′ pt Lozano); Petagna (16′ st Osimhen). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrhamani, Manolas, Elmas, Zielinski. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

Reti: 10′ st Politano (N).

Note: Espulso al 47′ st Osimhen (N), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Le Normand (R); Lozano (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Mariano Potena