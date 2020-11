Mercato: Antonio Conte punta su Milik, possibile scambio con Vecino a gennaio

Malgrado, in questo momento il calciomercato sia chiuso, già si parla della prossima finestra di gennaio, dove potrebbero realizzarsi nuovi affari, o scambi. A tal proposito bolle in pentola una trattativa tra il Napoli e l’Inter per Arkadiusz Milik, oggi fuori dalla rosa di Gattuso. L’allenatore nerazzurro punta fortemente sull’attaccante per affidargli il ruolo di vice Lukaku. Per convincere il club partenopeo, come riferiscono esperti di mercato, Marotta metterebbe sul tavolo uno scambio con il centrocampista Matias Vecino, molto apprezzato dal tecnico di Corigliano calabro. Dunque i due clubs sono già al lavoro per portare a termine questo scambio, del resto, tra De Laurentiis e Marotta intercorrono ottimi rapporti come si evince dall’affare Matteo Politano. Se andasse in porto la trattativa si salverebbero, come si suol dire capra e cavoli: il Napoli riuscirebbe a non restare a mani vuote dalla partenza del polacco, Milik, tornerebbe a giocare per non perdere gli europei e Conte sarebbe accontentato.