Fabio Capello: “Napoli vs Milan sarà sfida scudetto”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, è stato intervistato dal quotidiano sportivo ” Corriere dello Sport” per analizzare la partita clou dell’ottava giornata di serie A, ossia Napoli vs Milan, posticipo di domenica sera al San Paolo. Il noto ex giocatore e tecnico, ha affermato che il big match tra azzurri e rossoneri rappresenta, senza dubbio, una sfida dal sapore di scudetto. Ma ecco qui di seguito le sue dichiarazioni:

“Napoli-Milan è sicuramente una gara da “scudetto.” La definizione ci sta tutta, lo dice la classifica, partite del genere rivelano il valore delle due contendenti e quali sono gli obiettivi. Siamo nella fase cruciale del campionato, Napoli-Milan potrebbe fornire ulteriori indizi alle nostre valutazioni. E poi anche i due allenatori ne potranno sapere di più. Gattuso è stato capace di ridare un’identità al Napoli, ha trasmesso ai suoi giocatori uno spirito di squadra che è evidente in ogni prestazione. Rino ha anche ridato un gioco, soprattutto per la qualità e fantasia in attacco. Inoltre nel reparto arretrato c’è una coppia di difensori centrali di enorme spessore: Manolas e Koulibaly fanno un pieno di autorevolezza. Non dimentichiamo comunque che Lorenzo Insigne sta crescendo e in maniera visibile. Ha acquisito una maturità ed una personalità da vero leader. E’ presente in ogni zona del campo e in qualsiasi fase della gara, il che va a gran merito di Gattuso, che gli ha rimosso quella iniziale pigrizia. Mi aspetto, dunque, una gara spettacolare tra due squadre che lotteranno fino alla fine per il vertice. “