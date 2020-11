Il Diavolo rossonero espugna il San Paolo dopo oltre 10 anni

Il Milan targato Ibrahimovic, ieri sera, al San Paolo di Fuorigrotta, parafrasando il sommo poeta, è tornato a rimirar le stelle dopo oltre 10 anni di astinenza, vincendo per 3 a 1 con doppietta del trentanovenne attaccante svedese. Infatti l’ultimo blitz dei rossoneri a Napoli risale al 25 ottobre del 2010, manco a dirlo, pure in quell’occasione, match winner della gara fu Slatan Ibrahimovic che siglò la rete del 2 a 1 finale. Per la cronaca, quella giocata ieri, è stata la sfida numero 145 in totale tra Napoli e Milan in massima serie, mentre riguardo al capoluogo campano si è trattato dell’edizione numero 73. In virtù della sconfitta subita, il bilancio dei precedenti in casa partenopea, è il seguente: 28 successi degli azzurri, 22 pareggi ed infine 23 vittorie degli ospiti rossoneri. L’ultimo successo casalingo del Napoli contro il Milan è datato 25 agosto 2018, 3 a 2 il risultato finale, in rimonta, quando sulla panchina del Diavolo sedeva proprio Gattuso.