PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket – Benacquista Latina Sacripanti: “Sarà una partita insidiosa”

Dopo la bella vittoria sul campo dell’EuroBasket Roma, la Gevi Napoli Basket torna in campo per la seconda gara del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, ospitando al PalaBarbuto, nella gara valevole per la quarta giornata del Campionato, la Benacquista Latina.

Il match si giocherà domani, sabato 28 ottobre, alle 18,30, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

Per la Gevi non sarà ancora disponibile Josh Mayo, alle prese con un problema muscolare che impedisce ancora l’esordio in campionato del Playmaker americano.

Prima della gara la Generazione Vincente Napoli Basket celebrerà un ricordo di Diego Armando Maradona. I giocatori infatti entreranno in campo con una t-shirt in onore del Grande Campione argentino, mentre prima della palla a due sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del più grande calciatore di tutti i tempi.

Le due squadre si sono affrontate nel girone eliminatorio di SuperCoppa. La Gevi Napoli Basket, al PalaBarbuto, si impose per 81-60.

L’unico ex della gara sarà Lorenzo Uglietti. La guardia della Gevi infatti ha giocato con la società pontina dal 2013 al 2017.

Arbitreranno l’incontro i Signori Catani, Capurro e Praticò.

Queste le Dichiarazioni del Coach Stefano Sacripanti:

“ Siamo consapevoli di dover affrontare un match davvero insidiosa. Latina ha dimostrato, anche nella gara giocata in SuperCoppa contro di noi, di essere una formazione valida, rimanendo in partita per larghi tratti del match. Nella prima giornata di campionato, vinta contro San Severo, ha messo in mostra una buonissima organizzazione difensiva. Dal nostro punto di vista, abbiamo preparato bene il match nonostante l’emergenza dovuta all’assenza di Mayo. Sono certo che sapremo disputare una partita all’altezza della situazione. Dispiace, ovviamente, tanto di esser costretti a giocare a porte chiuse. Speriamo quanto prima di poter tornare a giocare con gli spalti del PalaBarbuto gremiti dai nostri appassionati tifosi.”

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74, martedì sera 1 dicembre alle ore 22,30. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.