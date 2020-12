Gli interventi di Fabio Costantino, Gianpiero Marini, Nando Orsi e Antonello Perillo a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Costantino, giornalista.

“L’Inter ha fatto 10 punti da situazione di svantaggio, anche se poi quando serviva farlo in Champions League non è successo. A Cagliari la prestazione è stata ottima e si è vinto, però c’è ancora tanto da lavorare. Quello di domani sera sarà un match probante. Scudetto? Chiaramente è presto, però poi vedi la classifica e sono tutte lì. Anche un passo falso può farti perdere molto terreno. Anche per il morale però perdere uno scontro diretto potrebbe avere conseguenze da qui alla sosta. Il fattore campo ormai conta relativamente. Formazione? Qualcuno potrebbe riposare. Dubbi su Vidal, quasi certamente out Sanchez mentre rientreranno Gagliardini e Lautaro. Sulle fasce dubbio Darmian-D’Ambrosio, mentre a sinistra dovrebbe tornare Young.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianpiero Marini, ex calciatore.

“La vittoria del Mondiale 1982 ha unito il Paese, il periodo non era bello anzi era difficile ma ci siamo sollevati grazie a questa vittoria. Maradona? Ho avuto il privilegio di giocarci contro, è stato sicuramente il più forte giocatore al mondo. Paolo Rossi? Rapporto di fratellanza, abbiamo vissuto 4-5 anni assieme e grazie a lui abbiamo raggiunto la cima del mondo. Abbiamo perso un fratello. Posso dire però che non rimarrà mai solo ma resterà sempre nel nostro cuore e nella nostra mente. Inter e Napoli ora sono le squadre che possono contrastare la Juventus fino alla fine, i bianconeri quest’anno avranno una brutta gara da pelare. Il Napoli ha un allenatore di grande spessore. L’Inter poi mi piace molto, anche a livello di politica della società, che ha tanti giocatori italiani. Sarà sicuramente una partita da vedere”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nando Orsi, allenatore.

“Meret? Premesso che prima di arrivare a lui ci sono stati un sacco di errori contro la Sampdoria. Forse se fosse stato un po’ più avanti sullo stop di Jankto avrebbe potuto anticiparlo, sul primo controllo sbagliato. Sul tiro non poteva fare nulla. Tutto è bene però quel che finisce bene e questi piccoli errori passano un po’ inosservati. I cambi suggeriti al Napoli in telecronaca? Serviva un piano B, se Lozano entra bene con la testa ed è immarcabile. Petagna poteva dare fisicità e palla alta”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Perillo, giornalista.

“Un giocatore dell’Inter che prenderei senza dubbio è Hakimi, io temo che ce lo troveremo contro: spacca le difese, sa segnare, lo vedrei bene nel Napoli. Loro hanno poi Lukaku, anche Lautaro Martinez lo prenderei ma servirebbe giocare in un attacco a due. Barella? Mette d’accordo tutti, tra i centrocampisti dell’Inter è quello più in forma e il più convincente. Brozovic non sta dando il massimo, Gagliardini è un buon giocatore ma inferiore a Barella, che peraltro è leggermente più disciplinato sull’aspetto dei cartellini. Ho visto benissimo Manolas in questo periodo. Spero che il Napoli dia il massimo in difesa e sia poi pronto a fare male con i nostri velocisti. Lozano? La rivelazione del campionato. Inter-Napoli non è una sfida Scudetto ma certamente una sfida per lo Scudetto”.