De Canio: “Napoli, rammarico per le gare contro Sassuolo e Milan”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gigi De Canio, allenatore.

“Se Conte mi ha chiamato per chiedere suggerimenti in vista di Inter-Napoli? No, l’ho chiamato io quando allenavo perché volevo gente di qualità. Voleva stare con me un paio di anni ma poi decise di andare subito via, andò male ma poi bene. Non mi ha chiamato perché non ha bisogno di farlo. Allora faceva il vice, restava al suo posto ma collaborava in maniera corretta. Aveva una partecipazione attiva che d’altronde io chiedo a tutti i miei collaboratori.

Gattuso? Inter e Napoli sono due gran belle squadre. Io ritengo che forse l’Inter e la Juventus siano un po’ in ritardo mentre il Napoli no, si trova in una posizione e in una condizione che tutti aspettavamo. C’è il rammarico che tale condizione arrivi da un partita non giocata e da un punto di penalizzazione e anche da due partite in casa andate male. Contro Sassuolo e Milan un po’ di rammarico c’è, in casa si pensa di poter fare meglio. Rigori? Io credo nella buonafede degli arbitri, non apprezzai però il rigore dato al Sassuolo contro il Napoli. Per me era un rigore assurdo.

La squadra in cui ci sono più giocatori che possono fare gol è sempre da preferire, il gol è una prerogativa di tutti. Più giocatori hanno l’attitudine a cercare il gol e più opportunità ci sono di vincere”.