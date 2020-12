L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida il Torino al Maradona per l’ultima gara dell’anno

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli affronterà domani il Torino per il tirno infrasettimanale di campionato e per l’ultima gara dell’anno. Reduce dal pareggio contro il Bologna, la squadra di Giampaolo è a soli 7 punti in classifica, con 1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte, per quanto riguarda le reti sono 21 quelle realizzate e 31 le subite. Il capocannoniere della squadra è Andrea Belotti con 9 gol, segue lukic a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 136 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 46 vittorie per gli azurri, 54 pareggi e 36 vittorie per i granata. L’ultima vittoria del Napoli a Fuorigrotta il 1 marzo 2020 col risultato di 2-1, l’ultima sconfitta il 17 maggio 2009, risultato 1-2.

La formazione tipo del Torino – Modulo 4-5-1 con Milinkovic Savic in porta, in difesa Izzo, Bremer, Lyanco e Rodriguez, a centrocampo Singo, Rincon, Gojak, Lukic e Ansaldi, in attacco Belotti.

Mariano Potena