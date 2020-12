Gli interventi di Enzo Bucchioni, Niccolò Ceccarini e Fabrizio Lucchesi a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

“Che voto do al 2020 del Napoli? Direi tra il 6,5 e il 7, specie grazie al lavoro di Gattuso. La squadra è cresciuta in consapevolezza e gioco, ha vinto la Coppa Italia, ha una partita in meno ed è in zona Champions League. C’è qualche criticità da risolvere ma sta pure combattendo contro gli infortuni. Sul podio della Serie A chi metto? Impossibile trascurare la Juventus che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto, poi oltre al Milan metterei l’Atalanta che ha fatto comunque una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League. Cosa devono augurarsi i tifosi del Napoli? Non so se ci sarà un acquisto importante né se farà qualcosa a gennaio, al massimo l’esterno basso di sinistra per dare a quella fascia maggiori sicurezze, senza togliere nulla a Mario Rui. Per il resto servirà recuperare più in fretta possibile Osimhen e Mertens. Io vedo una squadra destinata a crescere, bisogna risolvere delle cose come anche il contratto di Gattuso. Forse se arrivasse un segnale forte anche per il gruppo sarebbe meglio. Al Napoli manca un po’ di continuità. Everton-Manchester City? Qualche polemicuccia c’è stata ma hanno un approccio diverso, qui è più complicato. In un mondo ideale, alla telefonata di De Laurentiis Agnelli avrebbe dovuto dire di sentire la Lega. Sarebbe stato meglio avere una Lega più presente, se avesse convocato le due parti”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista.

“Lobotka? Io ho la sensazione che se nel Napoli partirà qualcuno si tratterà di Milik e Llorente. Per Milik la situazione è la solita, Llorente può partire ma non subito. In uscita per gli altri, almeno per ciò che so io, non andrà via nessuno. Poi ovviamente esistono situazioni che non si possono prevedere. Gomez? Può interessare a tante squadre. Il Napoli paradossalmente potrebbe avere dei problemi di abbondanza con uno come lui. Al di là del valore del giocatore – che io personalmente prenderei subito – però lui vuole 10 milioni. Inter? Ci sono due aspetti da valutare: se prevale la linea Conte si prenderà un vice Lukaku, se invece la società decide di andare su un altro aspett0 allora Gomez può diventare un’occasione di mercato. Non è ancora chiaro al momento.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente.

“Gattuso? Questo problema che lui tende a minimizzare lo ebbe già nelle parte finale della carriera da calciatore. Lui gestisce con grande discrezione, poi ci combatte. Quando poi ha fatto le interviste per parlarne ho capito che vincerà anche in questo caso. Che mercato sarà? Gennaio è sempre un po’ riduttivo, molti scambi, poche squadre faranno qualcosa. Credo che tra quelle che faranno qualcosa ci sarà qualcosa. Non mi aspetto grandi colpi. Gattuso resta al Napoli? L’importante è che ci sia chiarezza tra lui e il presidente”.