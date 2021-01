IL PUNTO SULLA A, 15esimo turno

Ecco il punto sulla quindicesima giornata di serie A: Milano ancora capitale del calcio italiano, le due milanesi fanno sul serio, il Milan tiene il comando della classifica, seguito ad un punto dall’Inter. I rossoneri, ieri, alla ripresa del campionato, hanno sbancato Benevento con il classifico punteggio di 2 a 0, mentre i nerazzurri hanno sommerso di reti, al Meazza, il Crotone per 6 a 2. Successi anche per tutte le altre big del torneo, fatta eccezione per la Lazio che ha pareggiato per 1 a 1 a Marassi sponda genoana. Dopo tre gare il Napoli di Gattuso ha ritrovato la vittoria, contro il Cagliari, sconfitto 1 a 4 alla Sardegna Arena, Cristiano Ronaldo poi ha trascinato la Juve verso un altro 4 a 1 i, in quel di Udine, mentre l’Atalanta ha ridimensionato, in casa, il Sassuolo per 5 a 1. Dal canto loro i giallorossi di Fonseca si sono confermati in terza posizione sconfiggendo di misura, all’Olimpico, la Sampdoria, infine il Torno ed il Verona si sono concessi un blitz, rispettivamente a Parma, 0-3 agli emiliani ed a La Spezia, 0-1 ai liguri. Oltre al pari tra Genoa e Lazio abbiamo registrato il risultato a reti bianche nel derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna. Neanche il tempo di rifiatare che dopodomani, giorno dell’Epifania, si ritorna a giocare per il sedicesimo turno.