PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Obiettivo proseguire il nostro cammino”

Impegno infrasettimanale per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie A2 Girone Rosso, la Lux Chieti Basket 1974.

Il match si giocherà domani, Mercoledi 6 gennaio, alle 18,00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

Dopo l’importante successo nel derby con Scafati, la squadra di Coach Sacripanti continua il suo tour de force con tre partite in sette giorni, cercando la quarta vittoria consecutiva per mantenersi al primo posto in classifica in attesa della sfida di domenica sul campo dell’Unieuro Forlì.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Gianluca Gagliardi (Anagni), Alberto Morassutti (Gradisca d’Isonzo) e la Sig.ra Chiara Maschietto (Treviso)

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ Dovendo giocare a soli tre giorni di distanza, non c’è stato tempo per goderci la bella ed importante vittoria nel derby con Scafati. Chieti è una squadra che può contare su buonissime qualità difensive ed una divisione equilibrata di punti in attacco tra i suoi giocatori. Per noi sarà sicuramente molto importante continuare a tenere alti i nostri principi difensivi e non dobbiamo avere assolutamente fretta di chiudere la gara fin dalle prime battute. Bisogna considerare questa partita ancora più importante della sfida di Scafati, l’obiettivo è quello di proseguire il nostro cammino. Dobbiamo tenere alta la concentrazione”

La partita Gevi Napoli Basket-Lux Basket Chieti sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket