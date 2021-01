LA PARTITA – Napoli-Spezia 1-2, sconfitta clamorosa a Fuorigrotta

Il Napoli perde clamorosamente al Maradona contro lo Spezia 1-2. Gol arrivati tutti nella ripresa prima col vantaggio degli azzurri con Petagna e poi la rimpnta della squadra di Italiano con Nzola su rigore e Pobega

PRIMO TEMPO

Subito al 1′ minuto grande occasione per il Napoli: Lozano dalla destra serve Insigne al centro che a porta sguarnita non intercetta bene il pallone e spedisce fuori. Al 3′ gran tiro a giro di Politano dalla distanza, ma il pallone termina di poco a lato. Al 12′ azzurri vicini al vantaggio nel giro di pochi secondi: errore di Procedere che regala palla a Lozano, il messicano serve Insigne che prova il tiro, il portiere para, poco dopo colpo di testa di Fabian ma un difensore salva sulla linea, infine ancora Insigne ma spedisce alto. Al 21′ altro tiro a giro di Politano, pallone ancora di poco alto. Successivamente gli azzurri attaccano in molte occasioni ma non trovano il gol. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52′ Di Lorenzo serve Petagna che a tu per tu col portiere prova la conclusione ma ci arriva di poco Provedel. Al 58′ passa in vantaggio il Napoli con Petagna servito ancora una volta da Di Lorenzo e insacca sul primo palo. Al 66′ calcio di rigore per lo Spezia per un fallo di Fabian Ruiz su Pobega, dal dischetto non sbaglia Nzola. Al 61′ espulso Ismajli per doppia ammonizione per un fallo su Petagna. All’82’ passa in vantaggio lo Spezia, Nzola effettua la conclusione ma il pallone colpisce il palo, ne approfitta Pineta che va a segno. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian (82′ Llorente), Bakayoko (76′ Lobotka), Politano (52′ Petagna), Zielinski (76′ Elmas), Insigne, Lozano.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza (90′ Ramos); Maggiore (90′ Saponara), Agoumé, Deiola (46′ Pobega); Agudelo (46′ Gyasi), Nzola, Farias (79′ Erlic).

Ammoniti: Ismajli (S), Pobega (S), Maggiore (S), Di Lorenzo (N), Terzi (S), Manolas (N)

Reti: 57′ Petagna (N), 68′ Nzola (S), 81′ Pobega (S)

Espulsi: Ismajli (S)

Mariano Potena