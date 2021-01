Gli interventi di Giancarlo Padovan, Gaetano Fontana e Tommaso Mandato a Radio Crc

Padovan a Radio Crc: “E’ un turno favorevole al Napoli. Supercoppa, la Juve soffre sempre gli azzurri”

Durante ‘Arena Maradona’, trasmissione sportiva condotta da Diego Maradona jr, Floriana Messina e Gianluca Miranda da lunedì al sabato dalle 13 alle 14 su Radio Crc, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista sportivo. “La sconfitta della Roma nel derby e lo scontro diretto tra Inter e Juve darà al Napoli la possibilità di rimettersi in corsa per le posizioni di vertice – ha detto Padovan a Radio Crc – in caso di vittoria contro la Fiorentina, gli azzurri potrebbero tornare a dire la loro anche nella corsa scudetto”. Infatti secondo Padova “questo è un campionato senza padroni. Non credo molto alla leadership del Milan. Secondo me i rossoneri non hanno il piglio per vincere lo scudetto. Nel caso il Napoli trovasse continuità di rendimento, la squadra di Gattuso potrebbe rimettersi in gioco per grandi traguardi”. Mercoledì c’è la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juve. “Ci arriverà meglio il Napoli – ha detto Padovan a Radio Crc – anche gli azzurri devono fare i conti con tanti assenti, ma quelli della Juventus peseranno di più. Inoltre la Juve ha sempre dimostrato di soffrire il Napoli”.

Fontana a Radio Crc: “Fiorentina da non sottovalutare. Il Napoli è nato per il 4-3-3. Con Mertens torneranno pure i gol”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Fiorentina. “Occhio che la gara di domani non è affatto da considerarsi con l’esito scontato – ha detto Fontana a Radio Crc – Prandelli ha rimesso in piedi la Fiorentina. Il Napoli è favorito, ma non sarà facile mettere i viola al tappeto”. Per quanto riguarda le difficoltà del Napoli, per Fontana “questa è una squadra nata per giocare con il 4-3-3. Il 4-2-3-1 è troppo offensivo ed espone i centrocampisti a un lavoro di copertura difficile da sostenere. Ecco perché spesso Fabian è nel mirino della critica”. Mertens si è messo alle spalle l’infortunio di dicembre. “Si tratta di un recupero importante – ha detto Fontana a Radio Crc – in queste settimane il Napoli ha prodotto tanto, ma ha concretizzato poco. Mertens aiuterà gli azzurri a realizzare più gol”.

Mandato a Radio Crc: “Milik a Marsiglia per non perdere gli Europei. A gennaio priorità alle cessioni”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Tommaso Mandato, agente Fifa. “Finalmente la situazione legata a Milik sta per trovare uno sbocco – ha detto Mandato a Radio Crc – credo che Milik si sia convinto del Marsiglia, perché ha capito di aver messo gli Europei in forte rischio”. Mandato non crede che a gennaio il Napoli possa operare movimenti in entrata. “Si parla molto di un esterno sinistro – ha detto Mandato a Radio Crc – però in rosa ci sono parecchi terzini. In quella zona del campo il Napoli deve pensare prima a cedere. Prenderei un mancino solo in caso di addio di Ghoulam, ma sappiamo che la cessione dell’algerino è condizionata dal suo ingaggio alto”. Infine un giudizio sulla gara di domani contro la Fiorentina. “Vorrei vedere il Napoli con più mentalità – ha detto Mandato a Radio Crc – spero che la squadra non si lasci più sopraffare dagli eventi”.