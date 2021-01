Lubrano (Legale SSC Napoli presso il Collegio Garanzia): “Diversi principi hanno condotto a questa nuova vittoria legale del Napoli: c’era impossibilità a muoversi!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrico Lubrano, legale SSC Napoli presso Collegio Garanzia Dello Sport: “Archiviazione della procura FIGC? Sì, ovviamente la reazione è stata di soddisfazione anche con riferimento alle motivazione assurte dalla procura federale. Il titolo sul sito della Figc è “archiviata l’indagine”. Sapevamo di avere due fronti dal punto di vista sportivo per il quale andavamo al Collegio Di Garanzia e l’altro era il fronte di questo procedimento disciplinare. Sapevamo che se fosse andato bene la sentenza del Collegio di Garanzia sarebbe andato bene anche questo. Non solo al momento del dispositivo, ma al momento delle motivazioni, l’accoglimento del primo motivo che avevamo manifestato, in base al quale l’isolamento domiciliare del sabato era già un fattore di preclusione dall’uscire dall’isolamento domiciliare. Ci aspettavamo questa archiviazione. L’archiviazione dà soddisfazione per tre cose fondamentali: che c’era l’impossibilità a muoversi da parte della società; che ha applicato il protocollo; che il Napoli ha aggiunto in piena coerenza con la normativa vigente. Quindi per queste tre ragioni la procura determina e decide l’esito del ragionamento. Era qualche cosa che ci aspettavamo, ma non consequenziale. Eravamo pronti in caso di sentenza contraria a procedere sempre con questi tre principi che sono oggettivi. Sentenze? Il mestiere dell’avvocato è difficile. La capacità di rendere possibili cose difficili. Una ventina di pagina il ricorso al Collegio di Garanzia. È importante individuare argomenti soliti e fondati eliminando elementi di minore rilevanza. Le cause non le vince l’avvocato. L’avvocato deve solo dimostrare che la parte aveva ragione. Non è stata una tesi soggettiva, ma un dato oggettivo individuato dalla norma. Scusate isolamento domiciliare è intuitivo hai l’obbligo di rimanere presso la tua dimora. Ora, o hai una dimora volante o non ti puoi muovere. Il dato normativo, dopo una breve ricerca, ho trovato un documento che dice l’isolamento domiciliare determina non solo l’obbligo di restare presso la propria dimora, ma anche l’espresso divieto di viaggi e spostamenti. Per questo abbiamo puntato su questo principio. Tutto è discutibile e tutto è opinabile in diritto. Quando hai un dato normativo chiaro che l’isolamento determina anche il divieto di spostamento o viaggi, hai un argomento forte per spiegare per quale ragione la società ha deciso di scendere dal pulmann ha scelto di scendere dal pullman. Il dato normativo citato è stata la ragione per cui il primo motivo di ricorso è stato accolto. Solo ASL di Napoli ha agito in questo modo? Questo non dovete chiederlo a me, ma alla ASL di Napoli, che ha ritenuto il sabato che ritenessero i presupposti per l’isolamento domiciliare e che la domenica che non ci fossero i presupposti per l’isolamento in bolla. Un dato che la giustizia sportiva ha dovuto considerare era uno per il quale i provvedimenti dell’ASL erano validi ed efficaci”.