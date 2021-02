L’AVVERSARIO – Domani gli azzurri sfidano il Genoa al Ferraris

Dopo il pareggio al Maradona con l’Atalanta, domani il Napoli sfiderà alle 20:45 il Genoa al Ferraris. La squadra di Ballardini è reduce da quattro risultati utili consecutivi, con 3 vittorie e 1 pareggio e in classifica è a quota 21 punti con 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Per quanto riguarda invece i gol sono 22 quelli realizzati e 30 i subiti, il capocannoniere della squadra è Mattia Destro con 9 reti, segue Pjaca a 3, Scamacca e Shomurodov a 2, infine Criscito, Zappacosta, Czyborra, Zajc e Pandev a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 103 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 39 vittorie per gli azzurri, 34 pareggi e 30 vittorie per i grifoni. L’ultima vittoria degli azzurri a Genova l’8 luglio 2020 col risultato di 1-2, l’ultima sconfitta invece con i rossoblu il 29 gennaio 2012 col risultato di 3-2.

La formazione tipo del Genoa – Modulo 3-5-2 con Perin in porta, in difesa Masiello, Radovanovic e Criscito, a centrocampo Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc e Czyborra, in attacco Destro e Shomurodov.

Mariano Potena