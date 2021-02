EDITORIALE – Gattuso sta fallendo una stagione. Siamo lì, dove eravamo un anno fa

Chi scrive non ha verità assolute, ma crede che il ciclo Gattuso sia un fallimento perché ci ha tenuto lì dove eravamo un anno fa. Credo che nella culpa in eligendo di De Laurentiis, che ha scelto un allenatore inesperto ed incapace di tirare la squadra fuori dai troppi equivoci, equivoci che egli stesso ha provveduto a creare con due squadre pensate con due sistemi di gioco differenti.

Poi, non sono un invasato: Gattuso sta giocando senza Osimhen e Mertens per diverso tempo, e sicuramente ha inciso. Ma, detto questo, percepisco un encefalogramma piatto e non lo ritengo idoneo a tirarci fuori dal grande casino dove ci troviamo.