Gattuso: “Grande partita nonostante le difficoltà. Mai avuto dubbi su questo gruppo”

“La squadra ha disputato una gran partita nonostante le difficoltà”. Gennaro Gattuso esprime la sua soddisfazione per il successo del Napoi sulla Juventus.

“Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. I ragazzi hanno dato tutto, hanno mostrato spirito di sacrificio, hanno saputo soffrire e li ringrazio per la prestazione”.

“La Juventus forse meritava di più, ma noi siamo stati bravi a esprimerci nel miglior modo anche se siamo contati per gli infortuni. Personalmente ho il grande rammarico di non aver mai potuto disporre della rosa al completo in questa stagione”.

“Adesso spero che possiamo recuperare gradualmente tutti e di poter giocarci le nostre possibilità. Siamo attaccati al gruppo di vertice e questo nonostante alcune prestazioni che purtroppo hanno lasciato a desiderare”.

A fine match c’è stato l’abbraccio del gruppo. “Io non ho mai avuto dubbi sulla disponibilità e sulla fiducia di questi ragazzi, altrimenti me ne sarei già andato. Voglio fare i complimenti a tutti, lavoro con calciatori che mi danno tutta la loro disponibilità. Oggi l’esempio è quello di Rrahmani che ha sfoderato una grande prova nonostante quest’anno gli abbia dato poco spazio”.

“Adesso guardiamo avanti, c’è tempo per crescere, migliorare e riavere tutti gli uomini al massimo per il prosieguo della stagione”

