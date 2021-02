Osimhen, il fratello: “Napoli? La squadra non esalta le sue caratteristiche e non gioca per lui. Sul COVID-19…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrew Osimhen, fratello di Victor.

“Osimhen ha portato la nuova variante a Napoli? Non penso che Victor abbia violato le regole anti-COVID-19: sono i parenti che sono andati a trovarlo. Come sta ora? Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora. Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui”.