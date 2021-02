IL FISCHIETTO. Atalanta vs Napoli, dirige Di Bello di Brindisi

L’Aia ha scelto per dirigere il posticipo di domenica prossima, Atalanta vs Napoli, alle ore 18, a Bergamo, valido per il 26esimo turno di serie A, il signor Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi, con il quale collaboreranno gli assistenti Meli e Cecconi, il quarto uomo Pasqua e gli incaricati al Var Fabbri e Tolfo. Sono 13 i precedenti del fischietto pugliese con gli azzurri in campo. Il bilancio + nettamente positivo con 11 successi e solo due sconfitte. L’ultima sua direzione risale al novembre scorso quando il Napoli si impose per 4 a 0 sulla Roma a Fuorigrtotta.