Anticipi di serie A, 23esima giornata

Si sono disputati, ieri, due anticipi relativi al ventitreesimo turno di massima serie. Il turno di campionato si è aperto con le partite Fiorentina – Spezia, terminata con il netto successo dei viola per 3 a 0 e Torino- Cagliari che ha visto i granata espugnare lo stadio della formazione sarda per 1 a 0, mettendo in serio pericolo retrocessione la squadra isolana, ora terzultima, con solo 15 punti all’attivo. Il quadro si completerà tra oggi e domani con le restanti otto gare in programma.