NAPOLI-BENEVENTO, LE PAGELLE: FINALMENTE MERTENS, OTTIMO GHOULAM. KK, CHE SCIOCCHEZZA!

MERET 6: Prima e unica parata sul finale di primo tempo, per il resto mai chiamato in causa.

RRAHMANI 6,5: Partita attenta, senza fronzoli, preciso nelle chiusure e negli anticipi. Sta avendo finalmente continuità, e si vede.

KOULIBALY 4: Sciocchezza sesquipedale del franco senegalese: in una partita tutt’altro che complicata, è stato capace di farsi espellere per un fallo ai limiti dell’area di rigore avversaria, mettendo ulteriormente in difficoltà un reparto già ampiamente falcidiato da infortuni e scarsa condizione fisica.

DI LORENZO 6: Spesso impreciso nell’ultimo passaggio, può e deve fare meglio. Ha il merito di crederci nel raddoppio azzurro.

GHOULAM 7,5: L’algerino spinge, contrasta, i suoi cross sono sempre pericolosi. Impeccabile anche in fase difensiva. 95′ di ottima qualità quest’oggi, ma giovedì si è preferito Elmas terzino sx…

BAKAYOKO 7: Fa da vero e proprio frangiflutti. Bravo nei contrasti e preciso, diversamente dal solito, nei passaggi. Ordinato, tiene bene la posizione.

FABIAN RUIZ 6,5: Sprazzi del vero Fabian: cambi di campo, si inserisce, recupera.

ZIELINSKI 6,5: In grande spolvero: gli viene annullato un grandissimo gol nel primo tempo per fuorigioco di Insigne. Giocate di alta scuola, sempre nel vivo della manovra azzurra. (MAKSIMOVIC sv)

POLITANO 7: Grande partita dell’ex Sassuolo: ci mette sempre la gamba giusta, e oggi abbina anche qualità, mancata in passato. Bravo e fortunato in occasione del raddoppio del Napoli. (HYSAJ: SV)

INSIGNE 6,5: Oggi particolarmente ispirato, anche grazie al baricentro alto dei suoi: sfiora il gol con un tiro dei suoi, bravo e preciso nell’assist per il secondo gol del Napoli

MERTENS 6,5: Non è al meglio, e si vede. Un gol di astuzia, assolutamente non facile, si fa notare anche per qualche recupero difensivo. Per poco non beffava Montipò con una giocata fantastica. Nella ripresa cala e si vede. (ELMAS