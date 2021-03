IL PUNTO SULLA A, dopo il 24esimo turno

Con il posticipo Roma – Milan, terminato con il ritorno al successo, per 2 a 1, della squadra di Pioli, si è concluso il 24esimo turno di serie A che ha visto la riconferma della leadership dell’Inter, vittoriosa in casa nei confronti del Genoa, caduto dopo otto giornate di imbattibilità, per 3 a 0. Pertanto il Milan resta a quattro punti dai cugini, sempre più candidati alla conquista del triangolino tricolore 20/21. E’ tornato alla vittoria anche il Napoli che ha battuto, nel derby campano, il Benevento, al Maradona per 2 a 0, con il rientro dal primo minuto di Dries Mertens, autore peraltro della rete che ha sbloccato la partita. Continua il momento favorevole dell’Atalanta che nel lunch match domenicale è andata a vincere a Genova per 2 a 0 contro la Sampdoria. Con questo risultato i bergamaschi agganciano i bianconeri di Pirlo a 46 punti, salendo al terzo posto. In coda prezioso successo per 2 a 0 del Cagliari, targato Semplici, in quel di Crotone. I calabresi sono ormai sull’orlo del precipizio della serie B. Infine da registrare la vittoria dell’Udinese, in casa, a spese della Fiorentina, battuta di misura per 1 a 0. Ricordiamo che negli anticipi del sabato, la Lazio ha lasciato le penne al Dall’Ara di Bologna e che la Juve non è andata oltre il risultato nullo al Bentegodi di Verona. Neanche il tempo di rifiatare che domani si ritorna in campo con gli anticipi del turno infrasettimanale della 25esima giornata. Si ripartirebbe, secondo il calendario, da Lazio – Torino, ma molto probabilmente anche stavolta, la partita sarà rinviata causa covid in casa granata. In serata, invece, si giocherà Juventus – Spezia. Mercoledì e giovedi le altre partite, tra cui spicca il derby della lanterna.