IL FISCHIETTO. Napoli vs Bologna, dirige Chiffi di Padova

Napoli vs Bologna, posticipo serale della domenica calcistica, valida per la ventiseiesima giornata di serie A, che si disputerà allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, sarà diretto dal signor Chiffi di Padova, il quale verrà assistito dai giudici di linea Valeriani e Lo Cicero, dal quarto ufficiale di gara Ghersini ed infine dagli addetti al Var Di Paolo e De Meo. Per la cronaca il fischietto veneto, ingegnere di professione, è alla sua ottava stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Ha debuttato in massima serie, proprio con il Napoli, nel 2014 nel match vinto dagli azzurri per 5-2 in casa della Sampdoria.