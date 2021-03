L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli ospita il Bologna al Maradona

Dopo il pareggio col Sassuolo nel turno infrasettimanale, domenica il Napoli affronterà allo stadio Diego Armando Maradona il Bologna. Reduce dalla sconfitta per 1-0 con il Cagliari, la squadra di Sinisa Mihajlovic è a quota 28 punti con 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, sono invece 32 le reti realizzate e 38 quelle subite. Il capocannoniere della squadra è Roberto Soriano con 7 gol, segue Barrow a 5, Orsolini a 4, Tomiyasu, Svanberg e Sansone a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 125 i precedenti tra le due squadre, con 45 vittorie per gli azzurri, 43 per il Bologna e 37 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli a Fuorigrotta il 29 dicembre 2018 col risultato di 3-2, l’ultima sconfitta l’1 dicembre 2019, risultato 1-2.

La formazione tipo del Bologna – Modulo 4-2-3-1 con Skorupski in porta, in difesa De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Mbaye, a centrocampo Svanberg e Poli, sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone, in attacco Barrow.

Mariano Potena