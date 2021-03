Nel posticipo della 25esima giornata di serie A, l’Inter ha battuto, allo stadio Tardini, il Parma per 2 a 1, grazie ad una doppietta di Sanchez. Per i nerazzurri di Conte si tratta della sesta vittoria di fila che consente alla capolista di portare a sei le lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo. Dunque primo tentativo di fuga per Lukaku e compagni a quattordici turni dal termine.