L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli sfida il Milan a San Siro

Dopo la vittoria al Maradona contro il Bologna, domenica alle 20:45 il Napoli sfiderà il Milan a San Siro. Reduce dalla vittoria sul campo del Verona, la squadra di Pioli è al secondo posto a quota 56 punti, con 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, sono invece 50 le reti realizzate e 30 quelle subite. Il capocannoniere della squadra è Zlatan Ibrahimovic con 14 reti, segue Kessie a 9, Rebic e Leao a 5, Theo Hernandez a 4, Calabria e Saelemaekers a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 149 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 44 vittorie per gli azzurri, 57 per i rossoneri e 48 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli al Meazza il 21 gennaio 2017 col risultato di 1-2, l’ultima sconfitta il 14 dicembre 2014, risultato 2-0.

La formazione tipo del Milan – Modulo 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Hernandez, a centrocampo Meité e Kessié, sulla trequarti Saelemaekers, Krunic e Castillejo, in attacco Leao.

Mariano Potena