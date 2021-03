Napoli, Lozano verso la convocazione col Milan: intera seduta di allenamento in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti.

Lozano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina.

Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo.

fonte, sscn