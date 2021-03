Anticipi 27esimo turno di serie A

Si è aperta ieri la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano, con i primi due anticipi; come da previsioni, la Lazio ha battuto, seppur a fatica, il Crotone per 3 a 2 grazie al solito gol, nel finale, di Caicedo e l’Atalanta si è sbarazzata agevolmente dello Spezia per 3 a 1 con Muriel protagonista. I biancolesti salgono, pertanto, a quota 46 in classifica, mentre gli orobici raggiungono, momentaneamente, la Juventus a 52 punti, in piena corsa Champions. Quest’oggi in programma altri tre anticipi: alle 15 si giocherà Sassuolo – Verona, alle 18 Benevento – Fiorentina ed infine alle 20,45 Genoa – Udinese. Domani le altre cinque gare rimanenti, tra cui spicca la super sfida tra il Milan ed il Napoli al Meazza, ore 20,45, che chiuderà questo turno.