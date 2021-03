Napoli: Rrahmani si ferma per infortunio, il difensore salterà il Milan

Nuovo infortunio in casa Napoli, stavolta si è fermato il difensore ex Verona Rrahmani che ha accusato un risentimento muscolare che lo terrà fuori dal posticipo di domani sera al Meazza contro il Milan. Dopo tanta attesa il giocatore aveva conquistato il posto di titolare al fianco di Koulibaly, dimostrandosi un centrale di qualità, ma anche su di lui si è abbattuta la sfortuna. Gattuso sembra volerlo sostituire con Maksimovic e non con Manolas, dal momento che il greco non è apparso nelle migliori condizioni fisiche. Resta ancora in dubbio Lozano, le cui condizioni vanno vagliate accuratamente tra oggi e domani. L’attaccante messicano sta recuperando dall’infortunio e se i medici daranno parere favorevole, sarà sicuramente in panchina a San Siro.