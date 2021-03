CDS – Si ferma anche Rrahmani: salta Milan e Roma, al suo posto Maksimovic

Rrahmani ha avuto un risentimento muscolare: a riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il difensore kosovaro oltre al Milan salterà anche la trasferta di Roma. Al suo posto giocherà quasi sicuramente Maksimovic: Manolas, nonostante i 10 minuti fatali di Sassuolo, non è ritenuto ancora in condizione da Gattuso.

Per il resto formazione fatta, in difesa l’unico dubbio sulla sx, con il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj, Demme e Fabian confermati in mediana, Politano, Zielinski e Insigne a supporto di uno tra Mertens e Osimhen in avanti.