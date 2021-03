PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket-Givova Scafati, Sacripanti: “Sarà una gara molto importante”

Tempo di derby per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, affronta la Givova Scafati.

Il match si giocherà domani, Domenica 14 Marzo, alle 18,00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

Le due squadre condividono,a quattro giornate dalla fine, il secondo posto in classifica a quota 20 punti.

Si sono giocate già due sfide tra le formazioni campane in questa stagione, entrambe al PalaMangano. Nella sfida di SuperCoppa si impose la Givova per 82-61. Nella gara d’andata invece, la Gevi vinse in trasferta per 90 a 78, 26 punti per Pierpaolo Marini, top scorer dell’incontro.

Josh Mayo, playmaker della Gevi Napoli Basket, è l’ex della gara in maglia azzurra. Il giocatore americano infatti, ha giocato a Scafati nella stagione 2015-2016. A Scafati gioca invece Nemanja Dincic, a Napoli nella stagione 2018-2019 e nella prima parte della stagione successiva.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Andrea Masi (Firenze), Duccio Maschio (Firenze) e Moreno Almerigogna (Trieste).

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Sarà certamente una bella partita contro una formazione che gioca un’ ottima pallacanestro. E’ più difficile sentirla come derby senza pubblico, come invece accaduto nella scorsa stagione al PalaBarbuto con lo spettacolo della presenza di tanti tifosi, ma acquista comunque una grande importanza sia per la classifica attuale, che per la seconda fase del campionato. Tatticamente i loro ed i nostri punti di forza sono ormai chiari, e credo che nessuna delle due squadre si snaturera’. Vedremo alla fine chi sarà più bravo”

Dichiarazione Josh Mayo

“Il derby è sempre una partita speciale, e per me questa sfida lo è ancora di più. Ho ancora impressa nella mia mente la splendida vittoria ottenuta contro Scafati nella gara di andata, e spero tanto che anche domenica prossima riusciremo a ripetere la stessa prestazione. Ma non sarà facile. Scafati ha dimostrato di essere una formazione forte e tecnicamente molto valida, ma noi abbiamo una voglia incredibile di riuscire a portare a casa una vittoria importante. Dopo i tanti infortuni subiti, finalmente sto ritrovando la migliore condizione, e sono pronto a dare una mano decisiva ai miei compagni per vincere questo atteso e sentito derby.

La partita Gevi Napoli Basket-Givova Scafati sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket