Serie A: Anticipi del sabato per la 27esima giornata

Gli anticipi di serie A relativi alla ventisettesima giornata di campionato, giocati ieri hanno registrato i seguenti risultati:

Sassuolo – Verona 3-2

Benevento – Fiorentina 1-4

Genoa – Udinese 1-1

Con il successo sui gialloblù la formazione di De Zerbi sorpassa in classifica lo stesso Verona sopravanzandolo di un punto 39 contro 38. In coda perde terreno il Benevento, a sua volta scavalcato dalla Fiorentina trascinata da un grande Vlahovic, autore di una tripletta. I viola fanno un grosso passo in avanti verso la zona tranquillità. Buon punto per l’Udinese a Marassi. Nella giornata odierna si disputano le rimanenti cinque partite, si riparte alle 12,30 con lo scontro salvezza Bologna – Sampdoria, per finire col match clou di questo turno, ovvero Milan vs Napoli.