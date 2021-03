Napoli, niente da fare per Lozano, il messicano neanche convocato

L’ipotesi di poter rivedere, finalmente, Hirving Lozano sulla panchina azzurra, questa sera a Milano, è svanita del tutto. Il messicano non è neanche partito per la trasferta, non ce l’ha fatta, i test medici hanno sconsigliato il suo rientro in gruppo, almeno per la gara con i rossoneri. Pur essendosi allenato con i compagni, ultimamente, al centro sportivo di Castel Volturno, Lozano si è dovuto arrendere alle decisioni dello staff medico della società che ha ritenuto opportuno non rischiare.