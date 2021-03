Rinvio Juve-Napoli, la Roma non ci sta e chiede chiarimenti alla Lega

La Roma non ci sta e prende posizione nei confronti dello spostamento del recupero di Juventus-Napoli, gara prevista per il 17 marzo ma ulteriormente posticipata al prossimo 7 aprile. La società giallorossa, secondo le ultimissime raccolte da TMW, ha inviato una lettera alla Lega Calcio per chiedere chiarimenti in merito alla decisione, ritenendo lo spostamento un evidente vantaggio per il Napoli. La Roma, insomma, contesta la decisione alla luce della sfida fra giallorossi e azzurri in programma domenica 21 marzo, quindi 4 giorni dopo la data prevista del 17 marzo e 3 giorni dopo la sfida di Europa League degli uomini di Fonseca contro lo Shakhtar.

Contestualmente, quindi, la Roma chiede anche lo spostamento proprio della suddetta sfida contro il Napoli del 21 marzo.

tuttomercatoweb.com