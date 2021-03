Gli interventi di Fabiano Santacroce, Alfonso De Nicola e Massimiliano Gallo a Radio Crc

Santacroce a Radio Crc: “Basta voci su Gattuso. A Roma confermerei Maksimovic”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli. “Non capisco come mai in una settimana così importante – ha detto Santacroce a Radio Crc – che porterà il Napoli allo scontro diretto per la Champions in casa della Roma, si continui a parlare del futuro di Gattuso e della panchina del Napoli. Per me non ha senso”. Secondo Santacroce “E’ il momento di permettere a Gattuso di lavorare in tranquillità, anche perché ha dimostrato che con il recupero di calciatori importanti, riesce a conquistare risultati prestigiosi”. Domenica all’Olimpico ballottaggio tra Maksimovic e Manolas. “Secondo me merita di giocare ancora Maksimovic – ha detto Santacroce – dopo la vittoria di Milano non muoverei niente”.

De Nicola a Radio Crc: “Io e Sarri non torneremo a Napoli, a De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate”

“Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E’ questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff medico”. L’ha detto oggi l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “A me piacerebbe tornare a lavorare nel Napoli – ha detto De Nicola a Radio Crc – ma come faccio se non mi chiamano? Sento l’affetto dei tifosi, forse con me si sentivano tranquilli. Vedo che c’è tanto amore anche nei confronti di Sarri, ma non credo che tornerà in azzurro. Quando sei nel Napoli, devi restarci. Se vai via, non torni più. E’ un peccato, perché il Napoli ha lasciato partire tanti personaggi importanti. Penso a Paolo Cannavaro, che adesso lavora come vice allenatore in Cina. L’avrebbe potuto fare benissimo nel Napoli”. Infine, un commento sul rischio che corrono le società nel lasciar partire i giocatori convocati dalle nazionali. “Bisognava programmare meglio questa pausa per le nazionali – ha detto De Nicola a Radio Crc – lasciare i calciatori per le nazionali per un club è sempre stato un rischio. Con la pandemia in atto, lo è ancora di più”.

Gallo (Il Napolista) a Radio Crc: “A Roma potrebbe andare bene anche il pari. Inutili le polemiche sul rinvio di Juve-Napoli”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de ‘IlNapolista.it’. “Con la vittoria di Milano – ha detto Gallo a Radio Crc – il Napoli ha dato un’altra prospettiva alla stagione. Domenica c’è lo scontro diretto a Roma. Contro i giallorossi potrebbe andare bene anche un pareggio”. La gara dell’Olimpico è stata accompagnata dalle polemiche per il rinvio di Juve-Napoli. “Non capisco di cosa si possa lamentare la dirigenza giallorossa – ha detto Gallo a Radio Crc – a quel punto anche il Milan si sarebbe potuto sentire in diritto di dire qualcosa. I club che giocano in Europa League conoscono le difficoltà di scendere in campo il giovedì. Juve e Napoli avevano il diritto di chiedere il rinvio ed è giusto che l’abbiano ottenuto”.