Meret intende andar via da Napoli in caso di conferma di Ospina

Il ventiquattrenne portiere azzurro Alex Meret, che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno, sarebbe pronto ad andar via da Napoli, qualora il club partenopeo confermasse David Ospina. Oramai la convivenza tra i due portieri non è più possibile. Il giovane talento friulano, un altro anno come questo, con tantissime panchine, non lo accetterebbe mai. Quando chiamato in causa Meret ha sempre risposto alla grande, però ha bisogno di giocare con continuità per non perdere la nazionale. Sebbene sia un protetto del presidente, il calciatore corregionale di Dino Zoff non è mai stato la prima scelta di Gattuso, per cui dal prossimo anno intende ricevere delle garanzie, senza le quali, la sua partenza diventerebbe certa. Non è disposto a fare ancora da comprimario, il suo futuro sarà in un altro club. Offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate, ma tra i club che hanno chiesto informazioni su di lui c’è l’Inter, che cerca un giovane di talento per raccogliere l’eredità di Handanovic.