Corsa Champions: sei formazioni in lotta per tre posti

Con i due ultimi prestigiosi successi di Milano e Roma, la squadra di Rino Gattuso è tornata prepotentemente in lizza per un posto in Champions League nella prossima stagione. Ma la lotta è molto dura, ci sono ben sei formazioni in corsa per solo tre posti disponibili. Dato per scontato che l’Inter si fregerà del tricolore, restano a combattere per gli altri posti il Milan, l’Atalanta, la Juve, il Napoli, la Roma e la Lazio. Mancano al termine del campionato dieci giornate, però Napoli, Juve e Lazio hanno ancora una gara da recuperare. Al momento le due compagini più in forma sono quella di Gasperini e quella di Gattuso, con la Juve terza incomodo, non fosse altro che per i suoi trascorsi. Ma da qui alla fine tutto può ancora accadere, visto che si tratta di un torneo molto più equilibrato rispetto al passato. Nel frattempo il Napoli, con la formazione quasi al completo, ha iniziato nel migliore dei modi la sua voltata verso i gironi della manifestazione continentale maggiore edizione 2012/22.Vediamo qui di seguito tutti gli impegni fino a maggio degli uomini di Gattuso, in maiuscolo le gare in trasferta:

Crotone

JUVENTUS

SAMPDORIA

Inter

Lazio

TORINO

Cagliari

SPEZIA

Udinese

FIORENTINA

Verona

Ad eccezione del match con i bianconeri che si giocherà mercoledì 7 aprile alle 18,45 allo Stadium, i partenopei non hanno trasferte difficilissime, tuttavia, Torino, Spezia e Fiorentina sono in piena lotta salvezza e quindi affamate di punti, come lo stesso Cagliari che sarà ospite a Fuorigrotta, per cui saranno delle partite molto pericolose da non prendere sottogamba.