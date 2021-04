PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket-AgriBertocchi Orzinuovi, cominciano le Final Eight di Coppa Italia

Inizia la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella sfida valevole per i quarti di finale, l’AgriBertocchi Orzinuovi, inizio della gara fissato alle ore 12,00.

La prestigiosa manifestazione si disputerà al Palasport di Cervia(RA), a porte rigorosamente chiuse.

La formazione di Coach Sacripanti, qualificata come seconda nel girone rosso al termine del girone d’andata affronta una delle squadre rilevazione del girone verde, Orzinuovi, classificata terza dopo la prima fase del campionato.

La sfida tra gli azzurri e la formazione lombarda aprirà l’evento. Sarà infatti la prima delle quattro partite che saranno disputate nella giornata.

Un solo ex in campo a Cervia. Martino Mastellari, guardia della Pallacanestro Orzinuovi, ha disputato la scorsa stagione con la Maglia della Gevi Napoli Basket.

La gara sarà arbitrata dai signori Boscolo (Chioggia), Chersicla (Oggiono) e Gagno (Spresiano).

Questo il roster a disposizione di Coach Sacripanti : 0 Zerini, 7 Iannuzzi, 9 Klacar, 11 Parks, 12 Sandri, 13 Marini, 14 Mayo, 16 Uglietti, 21 Lombardi, 32 Monaldi.

La squadra che vincerà questa sfida affronterà in semifinale, sabato alle ore 18,00, la vincente della sfida tra Tortona e Ferrara.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Siamo felicissimi di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia. Sono competizioni senza alcun pronostico, con partite senza domani. Giochiamo contro una squadra, l’AgriBertocchi Orzinuovi, che alterna prestazioni stupende ad altre meno brillanti. Anche se conosciamo poco i nostri avversari, dobbiamo essere bravi a mantenere i nostri principi e la nostra identità per cercare di giocare al massimo delle nostre possibilità.”

La partita Gevi Napoli Basket-AgriBertocchi Orzinuovi sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.