Benevento-Parma, quote caldissime per lo scontro salvezza: Inzaghi favorito di un soffio su D’Aversa

1 aprile 2021 – Dieci punti di differenza e uno stato d’animo opposto, ma l’obiettivo per Benevento e Parma è lo stesso: la salvezza. Lo scontro diretto allo stadio Vigorito, sabato pomeriggio, vede gli uomini di Pippo Inzaghi in testa alle quote di 888sport.it, ma lo scarto minimo fa capire che ci si aspetta un match tirato e apertissimo. La vittoria dei padroni di casa, sarebbe la seconda di fila dopo l’impresa in casa della Juve, si gioca a 2,60, i tre punti emiliani valgono 2,80. L’andata del 6 dicembre 2020 si archiviò con uno scialbo pareggio a reti bianche: un’altra «X», data a 3,35, potrebbe non bastare al Parma di D’Aversa, a -4 dal Torino quart’ultimo e reduci dal ko con il Genoa. Difficile comunque prevedere un match con molti gol, ecco perché l’Under, a 1,88, viaggia al di sotto dell’Over, collocato a 1,93. I due attacchi meno prolifici del campionato dovrebbero in ogni caso segnare almeno una rete a testa: il Goal, a 1,68, prevale sul No Goal. Lo 0-0 di un girone fa paga 10 volte la posta giocata, mentre il risultato più probabile è l’1-1 a 6,25.