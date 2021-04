Gli interventi di Gianni Di Marzio e Salvatore Esposito a NapoliMagazine.com

NM LIVE – Gianni Di Marzio a “NM”: “Napoli, allena Osimhen sulla tecnica individuale: può migliorare tanto!”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Il Napoli è mancato in personalità, mentalità, spirito di iniziativa, spregiudicatezza ed intensità di gioco a Torino contro la Juventus. Personalmente avrei adottato una tattica diversa, aggredendo la Juventus e non dandogli la possibilità di ripartire in contropiede. Sfruttare l’ampiezza di gioco e’ la loro arma migliore, dato che possono utilizzare gli spazi lunghi per lanciare Cristiano Ronaldo e lo stesso Morata. Sono mancati 2-3 uomini, specialmente nel primo tempo, mi sarei aspettato di piu’ da Mertens, Lozano e Zielinski. Il pari sarebbe stato il risultato piu’ giusto, considerando il buon secondo tempo disputato dal Napoli. Il rigore su Zielinski era abbastanza netto. Mi meraviglio di Mariani, arbitro che non mi ha affatto convinto per tutta la gara, soprattutto perche’ non si e’ consultato con il VAR. Anche sull’episodio Lozano-Chiesa credo che sarebbe stato opportuno far intervenire il VAR, probabilmente anche quest’episodio sarebbe stato sanzionato con il rigore. Il Napoli, nonostante cio’, puo’ ancora ambire alla qualificazione in Champions, in quanto ci sono da disputare ancora degli scontri diretti: la Juventus, per esempio, deve incontrare l’Atalanta e l’Inter alla penultima di campionato. La stessa Atalanta deve affrontare diverse gare impegnative. Non escluderei la stessa Lazio, che ha una partita in meno. Il Milan, se non dovesse vincere la prossima col Parma, non dico che potrebbe avere un crollo totale ma potrebbe essere la squadra su cui fare la corsa. L’Atalanta la reputo una squadra abbastanza europea, per cui non credo che possa cadere come pure la Juventus che si e’ rivitalizzata contro il Napoli. Insigne ha segnato su rigore, e’ il leader di questa squadra, avrebbe potuto fare qualcosa in piu’ essendo il migliore. Osimhen e Politano sono entrati bene a gara in corso a Torino contro la Juventus e li farei giocare a Genova contro la Sampdoria. Onestamente mi sarei aspettato Politano subito in campo al posto di Lozano, che non mi e’ parso ancora in condizione. Era una gara troppo delicata per farlo rientrare, me lo sarei giocato come opzione a partita in corso. Osimhen e’ entrato bene, e’ un ottimo contropiedista, sta migliorando, sono convinto che dovrebbe fare un lavoro a parte, di un’ora al giorno, basato sulla tecnica individuale, per fare i movimenti giusti in rapporto al compagno in possesso di palla, movimenti giusti anche in rapporto al compagno in possesso di palla e la porta. E poi tutti i fondamentali, smarcarsi bene dall’avversario, come fa Cristiano Ronaldo che nelle ultimissime partite di campionato si e’ fatto trovare solo in area di rigore. Oggi difficilmente i difensori dimostrano di saper marcare, ne’ li allenano a marcare. Osimhen deve riuscire a staccarsi bene dall’avversario che lo controlla, magari con una finta da una parte ed andando nella direzione opposta. Gli metterei vicino un allenatore specifico, ogni giorno a fine allenamento, o anche con due allenamenti al giorno, per fargli fare solo tecnica pura, ovviamente se questo ragazzo giovane si vuole migliorare. Di Lorenzo ha fatto un’ottima gara, ma fino a questo momento mi aveva un po’ deluso. Fabian e Zielinski sono stati un po’ troppo frettolosi, e qui subentra anche il controllo psico-fisico. Entrambi avrebbero potuto tenere palla, fintare sull’uomo che si aspetta che tiri di prima, per poi rientrare e calciare con grande tranquillità come fanno i grandi campioni. Meret e Rrahmani non sono stati perfetti nelle posizioni assunte, in particolar modo Rrahmani che anche in altre circostanze ha un po’ deluso in fase di marcatura. Fossi in Gattuso direi alla squadra di stare tranquilli, per giocarsi tutte le carte in modo tale da centrare la qualificazione in Champions, magari con la linea difensiva piu’ alta, tenendo le linee strette, in particolar modo tra la prima linea degli attaccanti e l’ultima linea dei difensori, salendo subito e alla svelta al momento opportuno. E’ un periodo in cui la squadra si puo’ allenare serenamente, senza che escano ogni giorno nomi di allenatori pronti a subentrare. Sulla panchina del Napoli, nelle ultime settimane, hanno fatto sedere chiunque, da Juric a Italiano, fino a De Zerbi, Fonseca e tanti altri. Lasciamo tranquillo il Napoli per fargli centrare l’obiettivo”.

NM LIVE – Salvatore Esposito a “NM”: “Napoli, restano 9 finali! Gattuso? Difficile che resti, anche se mi farebbe piacere”

Salvatore Esposito, noto attore, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Credo che il Napoli abbia sbagliato l’approccio alla partita contro la Juventus, un po’ come gia’ si era verificato nei precedenti contro i bianconeri negli ultimi anni. Contro Milan e Roma, si era visto un Napoli diverso. Oltre all’approccio sbagliato, va detto che si sbagliano troppi gol. Se penso ai primi 20 minuti del match, ricordo Cristiano Ronaldo che fa 2 tiri in porta ed 1 gol, mentre il Napoli con i 2 tiri in porta di Fabian Ruiz e Zielinski li manda alti sopra la traversa. Secondo me la differenza, purtroppo, è tutta qua. Non credo che la Juve abbia fatto cosi’ tanto di piu’ del Napoli per meritare la vittoria, pero’ non so se il pareggio sarebbe stato il risultato piu’ giusto. A mio avviso non c’era il rigore su Chiesa, perche’ era fuori dal campo: nonostante sia stato un intervento scomposto quello di Lozano, l’azione si era ormai conclusa al di fuori del terreno di gioco. Quello di Zielinski, invece, era nettamente rigore. Trovo imbarazzante che l’arbitro non sia andato a rivedere alla VAR ne’ l’episodio di Chiesa e ne’ quello di Zielinski. Se si tratta di un errore tecnico credo che sia grave, non voglio credere che si sia trattato di compensazione perche’ sarebbe ancora piu’ grave. Nonostante tutto, il Napoli puo’ ancora ambire alla zona Champions. Mancano 9 partite, è a 2 punti dalla zona Champions, ci saranno gli scontri diretti tra Juve, Atalanta e Milan, per cui qualche punto il Napoli puo’ rosicchiarlo. Ci saranno anche sfide contro squadre che devono lottare per non retrocedere, quindi la lotta e’ ancora aperta, tranne per lo scudetto gia’ ipotecato dall’Inter. Non bisogna fare la corsa su una sola squadra, la stavamo facendo sulla Juventus e credo che sia impossibile che possa uscire dalla zona Champions. Vediamo le prossime gare, che devono essere affrontate come finali. Il Napoli aveva il bonus di una sconfitta nelle ultime 10 partite, una l’ha persa gia’ per cui non puo’ permettersi altri errori. Bisognera’ vincere il piu’ possibile. Insigne gioca benissimo, ma anche la squadra in generale sta reggendo. Sul primo gol c’e’ stato un gesto tecnico di Chiesa su Hysaj, che e’ rimasto imbambolato. Si poteva fare di piu’ in fase offensiva, restando piu’ cattivi ed incisivi. A Genova, contro la Sampdoria, bisogna vincere. Nulla e’ perduto. Maksimovic e Manolas vanno recuperati, sia fisicamente che mentalmente dato che non stavano benissimo. Servono tutti per arrivare bene al termine della stagione. Servira’ un ricambio di avere ragazzi con nuove ambizioni e nuovi stimoli per la prossima stagione. Spero che resti Gattuso, anche se la trovo una cosa difficilissima, ha dimostrato di poter competere con le squadre di vertice con la rosa al completo. Il problema e’ che sono subentrati tanti infortuni e quando vai a scavare tra gli uomini a disposizione ti rendi conto che forse qualche giocatore e’ stato sopravvalutato, i risultati li conosciamo. Gattuso deve solo motivare la squadra, restano 9 finali, le piu’ complicate sono quelle contro Inter e Lazio. Se si vince con la Samp gia’ e’ un passo importante. Non voglio dare consigli a nessuno, ma l’unica chiave per ottenere la Champions e’ non mollare mai”.