Gli interventi di Fulvio Collovati, Oscar Damiani e Raffaele Di Fusco a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fulvio Collovati, ex giocatore.

“Napoli-Inter? Più importante per gli azzurri, l’Inter può perdere lo Scudetto solo con un suicidio. Indubbiamente la partita conta di più per il Napoli ed è importante che gli azzurri continuino sulla strada dell’ultimo periodo. L’Inter ha segnato tanto e ne subisce pochissimi, ci vorrà il miglior Napoli. Secondo me ci vorrà una grande prova difensiva degli azzurri perché appena Lukaku o Lautaro Martinez avranno un’occasione saranno micidiali. Servirà anche una grande prestazione di chi giocherà in attacco. Su chi può spuntarla il Napoli? Io dico che bisogna fare attenzione al Milan, ormai sono tutte in 3-4 punti e la squadra è un po’ stanca”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Oscar Damiani, agente.

“Cosa conterà di più in Napoli-Inter? La difesa dell’Inter è tempo che non prende gol, io tifo un po’ per il Napoli che ha più bisogno della vittoria. Per l’Inter non sarà determinante questa gara anche se ovviamente non regalerà niente. Mertens oppure Osimhen? Ci penserà Gattuso, magari partire con Mertens all’inizio potrebbe essere meglio, poi si alterneranno durante la gara. Difficile scegliere. Su chi deve fare la corsa il Napoli? Difficile dirlo, bisogna fare punti e basta. Il Napoli sta attraverso un buon momento e quindi ci sono buone possibilità ma non sarà facile perché Atalanta e Juventus stanno facendo bene”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex calciatore.

“Ospina ha una migliore media gol subiti rispetto a Meret? Sono dati poco attendibili, bisogna vedere anche le squadre affrontate. Sono due ottimi portieri. La crescita di Meret è stata rallentata da questo tipo di gestione ma rispetto e stimo Gattuso. Chi è il più forte? Sono due portieri completamente diversi. Bisogna però guardare avanti: quando fu preso Ospina tale è rimasto. Si è preso Meret perché si pensava fosse tra i migliori emergenti, però ha fatto 50 partite in 3 anni quindi pur avendo margini non è migliorato tanto, la scelta della società ha fatto cambiare qualcosa e l’ha danneggiato. Se il Napoli si esprime nel suo reale valore può battere l’Inter ma è una squadra difficile da affrontare perché non sai se stare alto o abbassarti. La partita darà a Gattuso questa risposta”.