Posticipo 32esima giornata di A: la Roma frena l’Atalanta

Nel penultimo posticipo della 32esima giornata di campionato, disputato nel tardo pomeriggio di ieri all’Olimpico, la Roma ha fermato la corsa dell’Atalanta, impattando con gli orobici per 1 a 1; all’ennesimo gol di Malinowsky ha risposto l’ex Cristante con una sberla da lontano che ha trafitto il portiere bergamasco. Con questo risultato la squadra di Gasperini resta terza ma viene raggiunta dalla Juventus a quota 65, con due soli punti di vantaggio sul Napoli quinto, che ha battuto in casa l’altra compagine romana, con il sonoro punteggio di 5 a 2 in una partita spettacolare. I giallorossi restano settimi, con 55 punti, dietro i cugini distanti tre punti.