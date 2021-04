Posticipo di A 33esima giornata: Milan travolto dalla Lazio

Nell’ultimo posticipo relativo alla 33esima giornata di serie A, la Lazio con Simone Inzaghi tornato in panchina, ha travolto il Milan per 3 a 0 all’Olimpico di Roma, grazie ad una doppietta di Correa e ed un gol di Ciro Immobile, acuendo, pertanto, la crisi di risultati dei rossoneri, oggi raggiunti da Napoli e Juventus, a quota 66, sul terzo gradino della classifica. Gli uomini di Pioli, in questo girone di ritorno, hanno subito un’involuzione paradossale, dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno. Ora come ora, il Diavolo rischia di uscire persino dalla zona Champions, vista l’agguerrita concorrenza di Napoli, Juventus e Lazio, quest’ultima rientrata a pieno titolo nella lotta per un posto nella massima competizione continentale, dovendo recuperare anche la gara col Torino.